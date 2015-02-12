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Дубль Малкина не помог "Питтсбургу" уйти от поражения в матче с "Монреалем"

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Россиянин стал третьей звездой встречи.

"Питтсбург" проиграл "Монреалю" в овертайме со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Белл-центр" в Монреале.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин был признан третьей звездой матча. Россиянин отметился дублем. Его команда вела по ходу встречи 2:0.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел три матча, забросил три шайбы и отдал одну голевую передачу.

Ранее мы сообщали, что Ничушкин делит лидерство в гонке снайперов НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: евгений малкин, национальная хоккейная лига, хк монреаль канадиенс, хк питтсбург пингвинз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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