Гол Кравцова помог "Рейнджерс" обыграть "Коламбус"

Игра закончилась со счетом 3:1.

Гол российского нападающего Виталия Кравцова помог "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграть "Коламбус Блю Джекетс" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча проводилась на ледовой арене города Коламбуса. Она завершилась с результатом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) в пользу гостей арены. В составе клуба победителей заброшенными в ворота соперников шайбами отметились на 13, 20 и 32 минутах спортсмены Мика Зибанежад, Барклай Гудроу и Виталий Кравцов. От "Коламбуса" единственным голом оппонентам на 42 минуте игры отличился Эндрю Пик. Стоит уточнить, что форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин очков не набрал. Голкипер "синерубашечников" Игорь Шестеркин остался в запасном составе. Защитник от "Коламбуса" Владислав Гавриков заблокировал шесть бросков по воротам клуба. Форвард "мундиров" Кирилл Марченко нанес два броска в створ ворот и очков не набрал.

Гол и передача Малкина принесли "Питтсбургу" победу над "Анахаймом".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET

