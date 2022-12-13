Гол и передача Малкина принесли "Питтсбургу" победу над "Анахаймом"

Россиянин забросил 15-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ.

"Питтсбург" одержал победу над "Анахаймом" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйтс-Арене" в Питтсбурге.

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин принял участие в победе своей команды. Россиянин отдал голевую передачу на Джейсона Цукера, открывшего счет в матче, а после забросил вторую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 41 матч, забросил 15 шайб и отдал 26 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Айлендерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET