Передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Айлендерс"

"Вашингтон" обыграл в овертайме "Айлендерс" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Ю-Би-Эс-Арене" в Элмонте.
Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин помог своей команде обыграть хозяев. Россиянин отметился голевой передачей на Гарнета Хэтеуэя, который забросил первую шайбу в ворота "Айлендерс". Гости проигрывали по хожу встречи со счетом 0:3, однако смогли сравнять счет и вырвать победу в овертайме.
В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 46 матчей, забросил 30 шайб и отдал 20 голевых передач.
Ранее мы сообщали, что шайба Панарина не помогла "Рейнджерс" уйти от поражения в матче с "Монреалем".
Видео: YouTube / SPORTSNET
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все