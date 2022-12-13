Передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Айлендерс"

Форвард набрал 50 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" обыграл в овертайме "Айлендерс" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Ю-Би-Эс-Арене" в Элмонте.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин помог своей команде обыграть хозяев. Россиянин отметился голевой передачей на Гарнета Хэтеуэя, который забросил первую шайбу в ворота "Айлендерс". Гости проигрывали по хожу встречи со счетом 0:3, однако смогли сравнять счет и вырвать победу в овертайме.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 46 матчей, забросил 30 шайб и отдал 20 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что шайба Панарина не помогла "Рейнджерс" уйти от поражения в матче с "Монреалем".

Видео: YouTube / SPORTSNET