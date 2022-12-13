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Шайба Панарина не помогла "Рейнджерс" уйти от поражения в матче с "Монреалем"

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На счету россиянина 47 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" уступили "Монреалю" со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин стал автором единственной шайбы в ворота гостей. Во втором периоде россияинин сравнял счет, но это не помогло хозяевам уйти от поражения.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 44 матча, забросил 12 шайб и отдал 35 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что шайба Костина принесла "Эдмонтону" победу над "Вегасом".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: артемий панарин, национальная хоккейная лига, хк монреаль канадиенс, хк нью-йорк рейнджерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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