Главный синоптик Колесов: снега в Петербурге быть не могло

Предпосылок нет даже для града.

Александр Колесов отреагировал на новость о снеге в Петербурге. Он сказал, что такого не могло быть, передают СМИ.

Напомним, во вторник, 30 июля, петербуржцы рассказали о том, что в Московском районе Северной столицы прошел снег. Им удалось заснять на фото нечто похожее.

Однако главный синоптик опроверг эту информацию. По его словам, сейчас не такая воздушная масса, чтобы пошел снег. Погода больше похожу на осеннюю. Более того, среду, 31 июля, назвали самым холодным днем июля. Днем температура воздуха в Петербурге составляет +10...+12. В скором времени ситуация изменится, и в августе в Петербурге снова ожидают тепло.

Ранее Piter.TV рассказал о самом жарком дне июля.

Фото: Питер Решает / ВКонтакте