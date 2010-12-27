Пятница может стать самым жарким июльским днем в Петербурге

Температура поднимется до +30.

Последняя пятница июля этого года станет самым теплым днем за последний месяц. Воздух прогреется до +30.

В атмосфере над Петербургом будет усиливать свои позиции гребень антициклона. Об этом 26 июля написал на своей странице в Facebook синоптик центра "Фобос" Михаил Леус. Ветер в городе на Неве будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

Жара и солнечная погода пришли в Петербург на два дня. Сухо и тепло также будет в субботу, 27 июля. А вот к началу следующей недели в Северной столице прогнозируют похолодание и осадки.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что эксперты Роскачества дали советы по сбору грибов.

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