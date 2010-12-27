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Эксперты Роскачества дали советы по сбору грибов
Сегодня, 8:57
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nastya960

Эксперты Роскачества дали советы по сбору грибов

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Грибникам не советуют собирать грибы, в съедобности которых есть хоть какое-то сомнение.

Эксперты Роскачества подготовили сезонные рекомендации по сбору грибов. Специалисты напомнили, что нужно уметь различать съедобные и ложные грибы.

Например, у молодых лесных шампиньонов пластинки под шляпкой розовые, а потом начинают темнеть, у бледной поганки пластинки всегда белые. Но есть ложные грибы, которые очень сложно отличить от съедобных.  Например, галерина окаймленная похож на летний опенок, но при этом смертельно ядовит.

И вообще грибникам не советуют собирать грибы, в съедобности которых есть хоть какое-то сомнение. Но отравиться можно и съедобными грибами, если они несвежие. Это червивые грибы, дряблые и с налетом плесени.

Что касается сбора грибов, их нужно выкручивать, а не выдергивать, чтобы не повредить грибницу. Также специалисты Роскачества не рекомендуют есть грибы людям с желудочно-кишечными заболеваниями и детям до 7 лет.

Ранее Роспотребнадзор дал советы по сбору и приготовлению грибов

 

Теги: грибы, лес, роскачество
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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