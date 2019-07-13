Роспотребнадзор дал советы по сбору и приготовлению грибов

В ведомстве напомнили, что каждый год в стране регистрируется порядка 1 тыс. отравлений грибам.

Роспотребнадзор дал советы о том, как правильно собирать и готовить грибы. Перечень правил был опубликован на официальном сайте ведомства.

Грибы советуют собирать в плетенные корзины вдали от населенных пунктов и дорог. Каждую "находку" необходимо срезать с ножкой. После этого грибы необходимо тщательно отсортировать по видам и выкинуть все червивые, перезревшие, пластинчатые и дряблые грибы, а также грибы без ножек. Готовить продукты следует в этот же день. При этом нельзя использовать оцинкованную и глиняную глазурованную посуду.

Покупать грибы стоит только в местах, где разрешена торговля, так как там все товары проходят необходимый контроль.



Роспотребнадзор напомнил, что каждый год в стране регистрируется порядка 1 тыс. отравлений грибами, около 30 из которых заканчиваются летальным исходом.

Видео: Ютуб/Gordon Ramsay