В Петербург снова вернется лето

Главный синоптик города поделился прогнозами на август.

Главный синоптик города Александр Колесов рассказал о возвращении тепла в культурную столицу. Новость опубликовало издание "Фонтанка" 29 июля.

Если в выходные температура поднималась до +30 градусов, то начало недели будет достаточно холодным. Но, по словам синоптика, это кратковременное явление, и закончится оно уже в конце июля.

Колесов прогнозирует, что уже 1-2 августа температура поднимется до +20 градусов. Затем северные потоки и холодный воздух спровоцируют очередное похолодание. А после жителей города опять порадует хорошая погода.

"По долгосрочному прогнозу, должна быть еще приличная температура" – обнадеживает синоптик.

Видео: youtube.com/Air Voyager