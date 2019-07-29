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Сегодня, 18:34
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В Петербург снова вернется лето

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Главный синоптик города поделился прогнозами на август.

Главный синоптик города Александр Колесов  рассказал о возвращении тепла в культурную столицу. Новость опубликовало издание "Фонтанка" 29 июля.

Если в выходные температура поднималась до +30 градусов, то начало недели будет достаточно холодным. Но, по словам синоптика, это кратковременное явление, и закончится оно уже в конце июля.

Колесов прогнозирует, что уже 1-2 августа температура поднимется до +20 градусов. Затем северные потоки и холодный воздух спровоцируют очередное похолодание. А после жителей города опять порадует хорошая погода.

"По долгосрочному прогнозу, должна быть еще приличная температура" – обнадеживает синоптик.

Видео: youtube.com/Air Voyager

Теги: август, возвращение лета, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 2 )

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Аноним
Сегодня 19:03

Сидит на картах гадает главный синоптик. Совсем работать не хотят. Ни одного правильного прогноза. Гнать их надо - пусть дворы подметают.

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Аноним
Сегодня 18:54

Да не приведи Господи,..

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