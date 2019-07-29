В Петербург снова вернется лето

Главный синоптик города Александр Колесов рассказал о возвращении тепла в культурную столицу. Новость опубликовало издание "Фонтанка" 29 июля.
Если в выходные температура поднималась до +30 градусов, то начало недели будет достаточно холодным. Но, по словам синоптика, это кратковременное явление, и закончится оно уже в конце июля.
Колесов прогнозирует, что уже 1-2 августа температура поднимется до +20 градусов. Затем северные потоки и холодный воздух спровоцируют очередное похолодание. А после жителей города опять порадует хорошая погода.
"По долгосрочному прогнозу, должна быть еще приличная температура" – обнадеживает синоптик.
Видео: youtube.com/Air Voyager
Обсуждение ( 2 )
Сидит на картах гадает главный синоптик. Совсем работать не хотят. Ни одного правильного прогноза. Гнать их надо - пусть дворы подметают.
Да не приведи Господи,..