В Московском районе заметили июльский снег

Зима неожиданно нагрянула в Петербург.

Во вторник, 30 июля в Петербурге пошел редкий снег. Непривычным для летнего сезона явлением петербуржцы поделились в социальных сетях.

Снежные осадки удивили горожан на площади Конституции в Московском районе. По словам очевидцев, на зеленые деревья и цветущие растения начали падать снежинки.

Напомним, что синоптики прогнозировали холодное начало недели. Они посчитали, что это кратковременное явление, вызванное северными потоками и холодным воздухом, закончится в начале августа. Правда, про июльский снег специалисты гидрометцентра не предупреждали.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что установлена личность водителя иномарки, напавшего на пешехода.

Фото: социальные сети