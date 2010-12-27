Установлена личность водителя иномарки, напавшего на пешехода

Нарушителя доставили в отделение полиции.

Удалось установить личность водителя, напавшего на пешехода. Новость сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области во вторник, 30 июля.

За день до этого, в полицию Приморского района пришло сообщение от мужчины, у которого произошел конфликт с водителем иномарки. Пострадавший рассказал, что сделал замечание водителю автомобиля Rolls-Royce, который проезжал по пешеходной зоне. После чего владелец автомобиля облил обидчика неизвестной жидкостью и избил его. Инцидент произошел у одного из домов по Комендантскому проспекту.

Нападавшим оказался молодой человек 26 лет. Мужчина был задержан сотрудниками ГИБДД на набережной Черной речки.

Решается вопрос о принятии процессуального решения по факту нанесения телесный повреждений пешеходу.

Фото: Pixabay