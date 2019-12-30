Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье. Председатель Союза еврейских общин Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики высказали свое мнение в интервью изданию Rzech Pospolita.
Они прокомментировал высказывание президента России о "сволочи" Юзефе Липском. Ранее глава РФ назвал посла сволочью за поддержку идеи Гитлера выслать всех польских евреев в Африку. Дипломат также обещал за это воздвигнуть фашисту памятник в Варшаве.
В Польше напомнили, что поддерживали эмиграцию 10% еврейского населения и сотрудничали с сионистским движением. Сам Липский поддерживал изгнанных жителей нацистской Германии
Ранее Piter.tv писал о том, что федерация еврейских общин РФ поблагодарила Путина за слова о "сволочи".
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube
Обсуждение ( 0 )