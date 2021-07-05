Главный инфекционист США предупредил об опасности индийского штамма коронавируса

По его словам, данная версия вируса, "очевидно, является более заразной".

Главный инфекционист Соединенных Штатов Энтони Фаучи заявил, индийский штамм коронавируса вызывает более тяжелое заболевание, чем другие разновидности. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на заявление эксперта телеканалу NBC.

По его словам, данная версия вируса, "очевидно, является более заразной".

Вирус легче передается от человека к человеку. Энтони Фаучи, главный инфекционист США

Кроме того, он подчеркнул, что данный штамм приводит к госпитализации и в некоторых случаях к смерти человека.

Напомним, российский пульмонолог Алексей Никишенков назвал известные на данный момент способы проявления индийского штамма коронавируса. По его словам, данная мутация может проявляться в виде болей в желудке и диареи. Эти симптомы наблюдаются на фоне прежних – кашля, слабости, миалгии (боль в мышцах).

Ранее заместитель мэра российского столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала об изменении симптомов коронавируса.

Видео: YouTube / NBC News