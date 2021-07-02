В Москве рассказали об изменении симптомов коронавируса

Анастасия Ракова объяснила, что перемены связаны с индийским штаммом.

Заместитель мэра российского столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала об изменении симптомов коронавируса. Об этом чиновница уведомила участников Московского урбанистического форума на пленарном заседании. По словам эксперта, симптомы заражения инфекцией изменились после начала распространения по региону варианта с индийским штаммом.

Симптомы при коронавирусе существенно меняются. На сегодняшний день при первых днях заболевания симптомы практически невозможно отличить от банальной простуды. Анастасия Ракова, заммэра Москвы

Ракова заметила, что постепенно исчезают такие отличительные черты коронавирусного заболевания как потеря обоняния и вкуса, сухой кашель.

В Москве больных ОРВИ обязали соблюдать изоляцию.

Видео: YouTube / Moscow Urban Forum