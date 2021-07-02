В столице вступают новые требования к пациентам по случаям заражения ОРВИ.

В Москве больных ОРВИ обязали соблюдать изоляцию. Об этом на пленарном заседании Московского урбанистического форума сообщила заместитель главы российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Такое требование жители города будут соблюдать до того момента, пока до них не дойдут отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию.

До получения отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, все больные ОРВИ должны соблюдать режим самоизоляции. Анастасия Ракова, заммэра Москвы

Чиновница объяснила, что со 2 июля все случаи заражения ОРВИ по Москве специалисты будут рассматривать как вероятность потенциального заражения коронавирусом.

В Москве не хватает резервных госпиталей для лечения больных COVID-19.

Видео: YouTube / Moscow Urban Forum