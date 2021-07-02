В Москве не хватает резервных госпиталей для лечения больных COVID-19

Анастасия Ракова рассказала о перепрофилировании медицинских учреждений для борьбы с инфекцией.

В Москве не хватает мощности резервных госпиталей для лечения всех больных COVID-19. Об этом во время Московского урбанистического форума рассказала на пленарном заседании заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Специалист уточнила, что медикам приходится перепрофилировать некоторые учреждения для того, чтобы угнаться за темпами распространения инфекции.

Надеюсь, как только вирус пойдёт на спад, мы сразу вернем эти больницы в нормальную работу, но останемся с резервными мощностями, которые помогают нам перекрывать на первое время любые темпы заболевания. Анастасия Ракова, заммэра Москвы

Чиновница зафиксировала тот момент, что сейчас в столичном регионе наблюдается взрывной рост заболеваемости ковидом. Ракова надеется на то, что к лечению пацикнтов будут подключены дополнительные клиники, а процесс перепрофилирования пройдет в кратчайшее время.

Власти Москвы назвали новый штамм коронавируса причиной вспышки заболеваемости.

Видео: YouTube / Moscow Urban Forum