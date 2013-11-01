Анастасия Ракова ценила ситуацию с переболевшими ковидом в столице.

Власти Москвы назвали новый штамм коронавируса причиной вспышки заболеваемости. Такое заявление на пленарном заседании перед участниками Московского урбанистического форума сделала заместитель главы российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С июня месяца мы все становимся свидетелями, что мы наблюдаем еще одну резкую вспышку заболеваемости. Конечно, ее причина - комплекс причин различных. Но основной, доминирующей является новый штамм вируса - индийский штамм. Анастасия Ракова, заммэра Москвы

Официальные данные говорят о том, что более 10 процентов москвичей перенесли инфицирование. Однако переболевших бессимптомно или пациентов, не обращавшихся к врачам, больше в 3-4 раза. От общего объема переболевших по стране Москва берет на себя 25 процентов.

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Видео: YouTube / Moscow Urban Forum