Собянин: в экономике больших городов промышленность уходит на второй план

Мэр Москвы рассказал о современных тенденциях по развитию городов.

Глава российской столицы Сергей Собянин рассказал о том, что в экономике больших городов промышленность уходит на второй план. Такое заявление мэр сделал на пленарном заседании Московского урбанистического форума. Чиновник добавил, что первое место в современных городах занимает сфера услуг, на которую приходится до 80 процентов.

Сегодня в структуре экономики больших городов промышленность играет все меньшую роль, сфера услуг захватывает до 80% экономики. Это означает, что роль человеческого капитала с каждым годом нарастает. Сергей Собянин, мэр Москвы

Эксперт подчеркнул, что в больших городах эффективность оказания услуг населению гораздо выше. Собянин напомнил коллегам, что вне зависимости от региона (Африка, Америка, Азия, Россия и т.д.), везде фиксируются одни и те же тенденции. Речь идет об урбанизации, укреплении агломераций, а также концентрации населения.

Собянин оценил прогноз о том, что люди покинут города.

Видео: YouTube / TASS