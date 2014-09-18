Энтони Фаучи прокомментировал данные по российской вакцине.

Главный инфекционист США положительно оценил российский "Спутник V". Об этом Энтони Фаучи сообщил журналистам греческого телеканала Skai. Местный корреспондент попросил специалиста оценить вакцину от коронавируса, разработанную НИЦ имени Гамалеи. Гость программы заявил, что данные по "Спутнику V" хорошие.

Данные, которые я знаю о "Спутнике", достаточно хорошие. У меня недостаточно информации о китайской вакцине, потому что у них есть две или три разные вакцины. Так что я не следил внимательно за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо. Энтони Фаучи, главный инфекционист США

Эксперт заявил, что не беспокоится о возможных побочных эффектах, которые могут возникнуть из-за вакцинирования. Он напомнил, что проведенные тесты препаратов компаний Pfizer и Moderna показали эффективность вакцин от инфекции на уровне 94-95% и минимальную реактивность.

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Фото: Минздрав РФ