США заявили ВОЗ о намерении присоединиться к COVAX

Также Америка поддержит инициативу ACT-Accelerator.

США заявили на сессии Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения о намерении присоединиться к инициативам COVAX и ACT-Accelerator. Об этом представителям ВОЗ сообщил глава Национального американского института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. Он подтвердил намерение Вашингтона отказаться от постановления Дональда Трампа о выходе из участия в организации.

Мне особенно отрадно объявить, что Соединенные Штаты останутся членом Всемирной организации здравоохранения Энтони Фаучи, американский эксперт

Чиновник уточнил, что в течение 21 января новый президент США Джо Байден выпустит соответствующую директиву о желании Вашингтона присоединиться к механизму COVAX, а также стремлении поддерживать ACT-Accelerator.

Сербия не получила ни одной дозы вакцины через фонд распределения COVAX.

Видео: YouTube / Guardian News