ВОЗ: большую часть поставок вакцин от COVID-19 закупили богатые страны

Страны с низкими и средними доходами на душу населения в большинстве своем не получили вакцину от коронавируса.

Большую часть поставок вакцины от COVID-19 получили богатые страны. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус.

В пятницу состоялся брифинг, посвященный распространению коронавируса. Представители ВОЗ встретились в Женеве, чтобы обсудить поставки вакцины от COVID-19. Гебрейесус обратился к мировому сообществу с просьбой решить проблему доступа к вакцинам от коронавируса в мире. Как уточнил глава ВОЗ, применение вакцины от коронавируса началось в 42 государствах. Среди них, 36 стран имеют высокие доходы на душу населения, 6 – средние.

Эту проблему можно решить вместе посредством COVAX и ACT-Accelerator. - Тедрос Адан Гебрейесус, глава ВОЗ

В механизме COVAX задействовано 190 стран и экономик. У производителей этих стран заранее зарезервировано порядка 2 млрд доз вакцин-кандидатов. Страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым в этой сфере так называемые финансируемые государства. ВОЗ делает большие ставки на этот проект.

ACT-Accelerator запущен 24 апреля 2020 года представителями ВОЗ, ЕС, Францией и филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс. По факту, это "глобальное партнерство и сотрудничество по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19.

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Видео: Youtube/World Health Organization (WHO)