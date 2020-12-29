ВОЗ: большую часть поставок вакцин от COVID-19 закупили богатые страны

Большую часть поставок вакцины от COVID-19 получили богатые страны. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус.
В пятницу состоялся брифинг, посвященный распространению коронавируса. Представители ВОЗ встретились в Женеве, чтобы обсудить поставки вакцины от COVID-19. Гебрейесус обратился к мировому сообществу с просьбой решить проблему доступа к вакцинам от коронавируса в мире. Как уточнил глава ВОЗ, применение вакцины от коронавируса началось в 42 государствах. Среди них, 36 стран имеют высокие доходы на душу населения, 6 – средние.
Эту проблему можно решить вместе посредством COVAX и ACT-Accelerator.
- Тедрос Адан Гебрейесус, глава ВОЗ
В механизме COVAX задействовано 190 стран и экономик. У производителей этих стран заранее зарезервировано порядка 2 млрд доз вакцин-кандидатов. Страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым в этой сфере так называемые финансируемые государства. ВОЗ делает большие ставки на этот проект.
ACT-Accelerator запущен 24 апреля 2020 года представителями ВОЗ, ЕС, Францией и филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс. По факту, это "глобальное партнерство и сотрудничество по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19.
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Видео: Youtube/World Health Organization (WHO)
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