Умер первый вице-губернатор Югры Геннадий Бухтин

Геннадий Бухтин проходил лечение от коронавируса. У него было множество сопутствующих хронических заболеваний. Умер от осложнений, вызванных вирусом.

Скончался первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Геннадий Бухтин. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на директора регионального департамента общественных и внешних связей Елену Шумакову.

Замгубернатора был на лечении с середины ноября. В декабре политика экстренно госпитализировали в больницу. Затем пришли положительные тесты на коронавирус. Собеседник агентства отметила, что у Бухтина были хронические заболевания.

Скончался в Москве сегодня утром. Он находился на лечении там с середины ноября. Корректно говорить, что повлияли последствия, вызванные коронавирусом, и осложнения сопутствующих заболеваний. - Елена Шумакова, директор регионального департамента общественных и внешних связей

В мае 2021 года политику должно было исполнится 60 лет. Он занимал пост заместителя губернатора ХМАО с 2010 года. Изначально курировал вопросы экологии в своем регионе. Затем стал первым вице-губернатором автономного округа.

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