Свадьбу на Мальдивским островах называют "символической". Дело в том, что она не имеет юридической силы в России.

Певица Ольга Бузова сыграла свадьбу на Мальдивах. Она вышла замуж за блогера Давида Манукяна. Об этом сообщил Starhit.ru.

Появилось видео с церемонии бракосочетания. На кадрах видно, что на торжестве присутствовали только Давид и Ольга. На берегу моря был сооружен шатер. Также для молодоженов организовали праздничный стол с двухъярусным тортом и шампанским. Невеста была одета в белое платье с бахромой. Жених надел белую рубашку и бежевые брюки. Костюмы возлюбленных дополняли венки в гавайском стиле. Церемония бракосочетания прошла под традиционный Марш Мендельсона.

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Видео: Instagram/dava_buziki6, Youtube/Petr Konovalov