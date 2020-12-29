Установлена величина прожиточного минимума на душу населения в 2021 году

Постановление правительства вступило в силу с 1 января 2021 года.

Прожиточный минимум в России в 2021 году составил 11 653 рубля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Таким образом, для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 12 702 рубля, для детей – 11 303 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля. Представители правительства напомнили, что с 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год. До этого величина прожиточного минимума устанавливалась на квартал. Кроме того, ранее эту цифру рассчитывали на основе стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину. Теперь уровень прожиточного минимума зависит от медианного среднедушевого дохода. С текущего года соотношение составляет 44,2%. По новой методике, медианный среднедушевой доход следует пересматривать не реже одного раза в пять лет.

Также в России изменили методику расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ). Теперь он тоже зависит от медианной зарплаты. Соотношение должно составлять 42%. По новому закону, МРОТ не может снижаться даже при снижении размера медианной зарплаты.

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