На данный момент в Сочи есть горит ещё одно место. Площадь возгорания составляет 400 кв. метров.

Ликвидирован пожар напротив аэропорта Сочи. Горела сухая трава и мусор. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадима Снегирева.

Рядом с аэропортом пожар уже удалось ликвидировать. Снегирев уточнил, что открытый огонь удалось потушить на участке в районе села Молдовка. На территории по-прежнему есть небольшое задымление. Сейчас пожарные поливают эту площадь во избежание повторного возгорания.

Оперативные службы Сочи начали тушить пожар недалеко от поселка Дагомыс (территория Дагомысского лесничества в районе села Барановка). Здесь горит 500 кв. метров. Ситуация обострилась ночью из-за ветра. Он раздул тлеющий валежник. Угрозы населенным пунктам нет. Ситуация находится под контролем.

Ранее мы сообщили, что ВОЗ подтвердила более быстрое распространение "британского" штамма COVID-19.

Видео: ВК/ЧП Сочи