По мнению специалистов, обычный вариант распространяется не так быстро, как выявленный в Великобритании штамм.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила более быстрое распространение "британского" штамма COVID-19. Об этом заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

Накануне состоялся брифинг с представителями ВОЗ. Его транслировал Twitter. В рамках мероприятия ван Керкхове отметила, что специалисты опираются на такой показатель, как репродуктивное число. То есть они обращают внимание на число лиц, которых может заразить один больной. Репродуктивное число увеличилось с 1,1 до 1,5-1,7. Также эксперты уяснили, что новая мутация распространяется теми же путями, что и прежний вариант. В этой связи, представители ВОЗ не стали менять рекомендации медиков.

Важно отметить, что те инструменты, которые у нас есть против обычного SARS-CoV-2, который сам по себе достаточно опасен, работают и против "британского" штамма коронавируса. - Мария ван Керхове, эксперт ВОЗ

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Видео: Youtube/World Health Organization (WHO)