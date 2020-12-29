По его мнению, политика сервиса WhatsApp привела к ускорению массового перехода пользователей.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о массовом переходе пользователей WhatsApp в Telegram. Об этом он написал в своем профиле.

WhatsApp принадлежит компании Facebook. Недавно представители мессенджера решили обновить пользовательское соглашение. Они потребовали от всех пользователей мессенджера предоставить данные для Facebook. Речь идет о номере телефона, транзакциях, IP-адресах пользователей. По словам Дурова, эти требования возмутили миллионы людей.

Неудивительно, что исход пользователей из WhatsApp в Telegram, который продолжается уже несколько лет, ускорился. - Павел Дуров, основатель Telegram

По мнению Дурова, Telegram стал одной из главных проблем для Facebook. Как уточнил основатель мессенджера, у Facebook есть отдельный отдел, который пытается выяснить, почему так популярен Telegram.

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