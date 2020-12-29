СМИ сообщили о задержанной при штурме Капитолия русскоговорящей женщине

Суд решил отпустить женщину. Теперь она не сможет покинуть Вашингтон. Кроме того, обвиняемая должна прийти на следующее заседание суда, которое состоится в июне.

Издание Buzzfeed сообщило о задержании русскоговорящей женщины у здания Капитолия. Ею оказалась 54-летняя Евгения Малимон.

Накануне в Вашингтоне начались протесты. Правоохранительные органы начали разгонять протестующих так как акция была несанкционированной. В момент задержания женщина просила переводчик на русский язык. Полицейские проигнорировали просьбу женщины и увезли её в одно из столичных отделений. Затем ей предъявили обвинение в нарушении комендантского часа и незаконном вторжении. Говорила ли она по-русски в этот момент – не уточняется.

Также рядом с Капитолием задержали ещё 5 человек. Сообщается, что в этот момент в столице действовал комендантский час. Позднее задержанную отпустили. Суд запретил ей покидать Вашингтон. Следующее заседание состоится в июне.

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