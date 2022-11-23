Главный инфекционист США готов выступить на слушаниях, если законодатели потребуют этого

Энтони Фаучи выступил в Белом доме перед прессой.

Главный инфекционист США, руководитель местного Национального института аллергических и инфекционных заболеваний, советник американского президента Джо Байдена по медицинским вопросам Энтони Фаучи готов выступить на слушаниях в том случае, если законодатели из Республиканской партии потребуют этого. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе регулярного брифинга в Белом доме. Он напомнил журналистам о том, что покидает посты в Вашингтоне в декабре 2022 года. Специалист добавил, что готов обосновать и разъяснить все свои заявления и принимаемые решения, поэтому такие вопросы не вызовут у него никаких трудностей.

Если будут слушания по вопросам о надзоре, я точно буду в полной мере сотрудничать и дам показания перед Конгрессом, если потребуется. Энтони Фаучи, главный инфекционист США

У чиновника спросили о том, думает ли он, что при прошлой администрации США, которой руководил республиканский представитель Дональд Трамп, действовали специалисты, не являющиеся медиками, которые давали Белому дому "сомнительные рекомендации" по борьбе с пандемией коронавирусной инфекцией. Энтони Фаучи уточнил, что "возражал против" такой практики.

Главный инфекционист США заявил, что сохраняется опасность резкого роста госпитализации из-за "омикрон"-штамма.

Фото и видео: Белый дом