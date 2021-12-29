Главный инфекционист США заявил, что сохраняется опасность резкого роста госпитализация из-за "омикрон"-штамма

Это может создать чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью телеканалу CNN, что сохраняется вероятность резкого роста числа госпитализаций больных из-за распространения "омикрон"-штамма коронавируса. По его словам, данный показатель пока растет гораздо меньшими темпами, чем число выявленных случаев инфицирования.

Когда случаев заражения так много, даже с низким уровнем госпитализаций относительно общего числа случаев, как мы наблюдаем при омикрон-штамме, сохраняется опасность взрывного роста числа госпитализаций, который может создать чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения. Энтони Фаучи, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США

По словам инфекциониста, необходимо следить за значительно более умеренным ростом числа госпитализаций, а не за общим количеством выявленных случаев, где рост может быть в геометрической прогрессии.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду на то, что падемия коронавируса затухает.

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