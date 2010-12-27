Главаря тамбовской ОПГ Барсукова перевезли в кировскую колонию

Бизнесмен приговорен к 24 годам лишения свободы.

Бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина), которого в минувшем марте признали виновным в создании преступной группировки и приговорили к 24 годам лишения свободы, перевели из петербургского СИЗО "Кресты" в колонию под Кировом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Барсукова Константина Кузьминых.

Куйбышевский районный суд Петербурга оценил дело о создании "тамбовской" ОПГ в 24 с половиной года для Барсукова и в 21 год для второго фигуранта преступления, Вячеслава Дрокова. Летом горсуд сократил срок лишения свободы на полгода каждому.

Еще в ноябре 2009 года бизнесмена привлекли к уголовной ответственности за рейдерский захват петербургских магазинов, а спустя шесть лет – еще и за вымогательство в особо крупном размере. Годом позже его уличили в покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева. За каждое преступление Барсуков-Кумарин получил от 14 до 23 лет лишения свободы, и по совокупности всех полученных наказаний преступник, проходивший по делу о создании преступной группы, получил почти четверть века в тюрьме и миллионный штраф. В апреле Барсукову предъявили обвинение в убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой, но бизнесмен свою вину не признал.

Депутат Галина Старовойтова – что Петербург оставил на память о ней.

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