Сегодня, 16:32
Таможенники пресекли деятельность ОПГ, которая занималась нелегальным оборотом табака в Петербурге

Из оборота изъяли свыше 600 тыс. пачек сигарет армянского производства без акцизных марок и обязательной маркировки. 

Сотрудники Северо-Западной таможни пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся оборотом табака в Петербурге. Пятеро человек задержали во время разгрузки фуры из Москвы, рассказали в СЗТУ. 

Из оборота изъяли свыше 600 тыс. пачек сигарет армянского производства без акцизных марок и обязательной маркировки. Стоимость партии оценена в 85 млн рублей. Табак прятался за товарами народного потребления, а в документах было указано, что перемещаются чай и салфетки.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Максимальная санкция предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. 

Ранее на Piter.TV: подпольный цех со снюсом на Васильевском острове закрыли силовики. 

Видео, фото: пресс-служба СЗТУ

