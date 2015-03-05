Подпольный цех со снюсом на Васильевском острове закрыли силовики

Никотиновый склад в офисном здании принес организаторам миллионный риск.

В Санкт-Петербурге силовики выявили и пресекли работу подпольного производства снюса, изъяв крупную партию никотиновой продукции без маркировки и документов. Источник: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подпольный цех обнаружили в одном из офисных зданий на 19-й линии Васильевского острова. В операции участвовали сотрудники Росгвардии, ФСБ, полиции и Росалкогольтабакконтроля.

В нескольких помещениях располагалось полноценное производство. Внутри находились мешки с табаком, оборудование для обработки сырья, столы для фасовки и готовая продукция, подготовленная к отгрузке. Правоохранители установили, что владельцы цеха не имели лицензий на производство и оборот табачной продукции. Сырье использовалось без сопроводительных документов, а готовые изделия хранились без обязательной маркировки.

С места изъяли около 4,5 тыс. единиц жевательного табака и более 6 тыс. единиц иной никотинсодержащей продукции. Предварительная стоимость изъятого оценивается не менее чем в 1 000 тысяч рублей. По факту выявленных нарушений возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации о производстве и сбыте товаров без обязательной маркировки в особо крупном размере. Организаторам подпольного цеха может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Данные о подозреваемых официально не раскрываются.