"Ночной губернатор" Петербурга отсидит 24 года за создание Тамбовской ОПГ

Также суд решил не оправдывать его коллегу - Вячеслава Дрокова.

В Куйбышевском районном суде Петербурга осудили двоих главарей Тамбовской преступной группировки. На двоих мужчины получили 45 лет: Владимир Барсуков (Кумарин) отсидит 24 года, а Вячеслав Дроков - 21 год. Оба временно поселятся в колонии строгого режима. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

Отметим, что следствие признало вину злоумышленников в создании банды. Кроме тюрьмы, "ночной губернатор" также выплатит в пользу города миллион рублей. Напомним, что ОПГ занималась рейдерскими захватами в период с 2005 по 2006 года.

Фото: Piter.tv