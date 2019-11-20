Депутат Галина Старовойтова – что Петербург оставил на память о ней

Прошел ровно 21 год с момента ее убийства.

Ровно 21 год назад, 20 ноября, в своем доме на набережной канала Грибоедова была убита депутат Госдумы Галина Старовойтова. Преступление стало одним из самых громких политических убийств в истории Петербурга. До сегодняшнего дня политического деятеля помнят и чтят. Что в городе напоминает о Старовойтовой, рассказал "Петербургский дневник".

В память об убитом депутате на доме №91 по каналу Грибоедова, где ее и убили, расположили мемориальную доску. Именем Старовойтовой зовется сквер на Суворовском проспекте, а также школа №397. Также в честь политического деятеля учредили две правительственные стипендии, которые выдают отличившимся в науке студентам. Сама Старовойтова много времени посвящала научной деятельности, она писала статьи и работы по этнографии и конфликтологии, и сейчас стипендиями поддерживают учащихся, изучающих те же области. В 2019 году состоялся международный конкурс "Галатея", чтящий память депутата, только посвящен он был уже не любимым сферам Старовойтовой, а культурной жизни России.

На Большой Морской улице, в бывшей депутатской приемной Старовойтовой теперь стоит музей. Там сохранились архивы фотографий и бумаг, библиотека политического деятели. Также в музее проводят круглые столы и дискуссии. Хранителем пространства стала сестра погибшего депутата, Ольга. Она отметила, что музей открыт два раза в неделю и приходящие туда люди вспоминают, как в былые годы стояли в очереди к Старовойтовой со своими просьбами. Несмотря на долгую жизнь музея, среди его экспонатов не так много изменений и новых памятных предметов.

Недавно в "Кондакопшино" с почестями захоронили останки защитников Отечества.

Фото: hrdmemorial.org