В "Кондакопшино" с почестями захоронили останки защитников Отечества

Среди 36 найденных воинов удалось установить личности лишь троих.

18 октября на воинском мемориале "Кондакопшино" состоялась торжественно-траурная церемония захоронения останков погибших защитников Отечества. Мобильный корреспондент Piter.TV побывал на церемонии погребения воинов.

Петербургские поисковые отряды "Высота", "Юнит" и "Атака" обнаружили останки 36 защитников в ходе поисковых работ в Пушкинском районе города. Удалось установить имена лишь троих воинов. Среди погибших были ополченец Фёдор Александрович Крюков 1911 года рождения, уроженец Архангельской области, погибший в феврале 1942 года; красноармеец Иван Алексеевич Шуйский, родившийся в Ленобласти в 1914, погиб 23 декабря 1941 года; старший сержант Пётр Павлович Ефимов из Ярославской области 1909 года рождения, погиб 13 декабря 1943 года.

Церемонию организовали Центр "Дзержинец" совместно с администрацией Пушкинского района Петербурга и поисковыми отрядами.

В "Кондакопшино" почтили память погибших минутой молчания, проводили найденных бойцов на вечный покой под военную музыку тех лет. Неким символом ушедших воинов стали раскопанные каски и личные вещи падших, выставленные на спонтанном мемориале в чистом поле.

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Видео, фото: Piter.TV