На острове под Выборгом перезахоронили останки бойцов Красной армии

На юге острова нашли останки солдат 100‑го лыжного батальона и 149‑го отдельного разведывательного батальона 113‑й стрелковой дивизии.

Поисковики обнаружили останки 132 красноармейцев, участвовавших в Советско-финляндской войне, на острове Стеклянный под Выборгом. Об этом пишет spb.aif.ru.

Так, на юге острова нашли останки солдат 100‑го лыжного батальона и 149‑го отдельного разведывательного батальона 113‑й стрелковой дивизии. Их личности установлены. Кроме того, специалисты выяснили, что командир лыжного батальона Пётр Власов прикрыл в бою выживших и раненых товарищей, которые уходили в эвакуацию. Он героически погиб от вражеской пули и был награждён орденом Ленина посмертно.

По решению экспертного совета по Лениобласти, было решено перенести братские могилы на тот, что ранее был создан на острове Стеклянный мемориал.

Ранее мы сообщили о том, что в Гатчинском районе нашли человеческие останки в двух лесах.

Фото: Лидия КОРШУНОВА / Из личного архивa