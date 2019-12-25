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В Гатчинском районе нашли человеческие останки в двух лесах
Сегодня, 9:20
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Гатчинском районе нашли человеческие останки в двух лесах

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Останки направлены в морг для установления причины смерти.

В Гатчинском районе Ленобласти в двух местах нашли человеческие останки. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 1 октября мужчина нашёл в лесном массиве между деревнями Лампово и Протасовка человеческий череп, (пол и возраст установить не представляется возможным). Останки направлены в морг для установления причины смерти.

В этот же день ещё один мужчина в лесном массиве у поворота с а/д А-120 (Южное полукольцо) обнаружил фрагменты одежды и человеческого скелета (берцовая кость, кости таза, части позвоночника). Пол и возраст установить не представляется возможным. Останки также направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее в лесу Ленобласти в районе реки Ушачка обнаружили череп человека.

Фото: pxhere

Теги: останки, труп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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