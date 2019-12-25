В лесу Ленобласти в районе реки Ушачка обнаружили череп человека

В Тосненском районе Ленобласти обнаружили скелетированные человеческие останки. Об этом стало известно Piter.tv.
Днём 19 сентября в экстренные службы обратился мужчина и сообщил, что в лесном массиве деревни Усадище, в районе реки Ушачка обнаружил череп человека.
Прибывшая следственно-оперативная группа обнаружила на месте череп, позвонки и рёбра. Останки направлены в морг для установления причины смерти.
Также в Тихвинском районе найден вросший в мох скелет.
Фото: pxhere
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