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В лесу Ленобласти в районе реки Ушачка обнаружили череп человека
Сегодня, 9:46
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В лесу Ленобласти в районе реки Ушачка обнаружили череп человека

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Останки направлены в морг для установления причины смерти.

В Тосненском районе Ленобласти обнаружили скелетированные человеческие останки. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 19 сентября в экстренные службы обратился мужчина и сообщил, что в лесном массиве деревни Усадище, в районе реки Ушачка обнаружил череп человека.

Прибывшая следственно-оперативная группа обнаружила на месте череп, позвонки и рёбра. Останки направлены в морг для установления причины смерти.

Также в Тихвинском районе найден вросший в мох скелет.

Фото: pxhere

Теги: останки, скелет
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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