В Тихвинском районе найден вросший в мох скелет

Заявитель предположил, что нашёл женский скелет. Останки вросли в мох.

Вечером в среду, 19 сентября, в экстренные службы поступило сообщение от мужчины, который заявил, что около 17:00 в лесном массиве посёлка при ж/д станции Валя, он обнаружил скелет человека. Об этом стало известно Piter.TV.

Заявитель предположил, что нашёл женский скелет. Останки вросли в мох.

Выезд полиции на место происшествия запланировали на 20 сентября.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге стартовала доследственная проверка после обнаружения останков в парке "Дубки".

Фото: Piter.TV