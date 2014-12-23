В Петербурге стартовала доследственная проверка после обнаружения останков в парке "Дубки"

Предполагается, что найденные останки были захоронены в начале XX века.

В Северной столице организована доследственная проверка по факту обнаружения костных останков во время ландшафтных работ в парке "Дубки" Курортного района. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

Напомним, что находка была сделана в понедельник, 11 сентября. Всего было найдено более 40 фрагментов человеческих останков. Проверку инициировал Курортный межрайонный следственный отдел ГСУ СК РФ. Следователи провели осмотр места происшествия и обнаруженных останков при участии специалиста в области судебной медицины. Предполагается, что они были захоронены в начале XX века.

Кости направлены в экспертное учреждение для проведения судмедэкспертизы с целью установления принадлежности пола человека, возраста, а также давности нахождения останков в грунте. Обстоятельства произошедшего установит следствие.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в школе №608.

Фото: Telegram / ГСУ СК РФ по СПб