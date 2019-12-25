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В парке "Дубки" нашли 44 костных фрагмента двух человек
Сегодня, 8:07
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В парке "Дубки" нашли 44 костных фрагмента двух человек

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Также обнаружены 2 фрагмента разных черепов.

В понедельник, 11 сентября, в экстренные службы поступило сообщение о том, что на территории парка "Дубки" в Сестрорецке при проведении земляных работы были найдены останки неизвестной давности. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место сотрудники полиции подтвердили факт обнаружения двух фрагментов черепов и 44-ёх костных фрагментов от двух разных людей.

Останки направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что в  лесном массиве у "Скандинавии" найдены останки черепа.

Фото: Piter.TV

Теги: обнаружение останков, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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