В лесном массиве у "Скандинавии" найдены останки черепа

Кости находились в лесном массиве посёлка Огоньки у озера Затишье.

В воскресенье, 10 сентября, на трассе "Скандинавия", в Выборгском районе Ленобласти в лесном массиве у озера при повороте на посёлок Первомайское были обнаружены скелетированные останки человеческого черепа. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что кости находились в лесном массиве посёлка Огоньки у озера Затишье.

Останки направлены в морг на исследование.

Ранее мы сообщили о том, что в посёлке Торики нашли человеческие останки с фрагментами одежды.

Фото: Piter.TV