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В лесном массиве у "Скандинавии" найдены останки черепа
Сегодня, 8:17
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В лесном массиве у "Скандинавии" найдены останки черепа

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Кости находились в лесном массиве посёлка Огоньки у озера Затишье.

В воскресенье, 10 сентября, на трассе "Скандинавия", в Выборгском районе Ленобласти в лесном массиве у озера при повороте на посёлок Первомайское были обнаружены скелетированные останки человеческого черепа. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что кости находились в лесном массиве посёлка Огоньки у озера Затишье.

Останки направлены в морг на исследование.

Ранее мы сообщили о том, что в посёлке Торики нашли человеческие останки с фрагментами одежды.

Фото: Piter.TV

Теги: ленобласть, обнаружение останков
Категории: Лента новостей,

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