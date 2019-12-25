В поселке Торики нашли человеческие останки с фрагментами одежды

В поселке Торики Красносельского района обнаружили человеческие останки. Подробности происшествия стали известны Piter.tv.
Утром 3 августа в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Торики между вертолетной площадкой и лесополосой обнаружены человеческие останки с фрагментами одежды.
Прибывшие полицейские нашли человеческие кости и череп, хаотично расположенные на участке 30 на 50 метров. Установить личность погибшего не представляется возможным. На месте также изъяты 11 жестяных банок из-под напитков, пустая бутылка из-под водки, одежда трупа.
Останки направлены в морг для установления причины смерти.
В конце июля в двух районах Ленобласти были найдены скелетированные останки.
Фото: Piter.TV
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