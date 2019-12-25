В двух районах Ленобласти найдены скелетированные останки

Под Всеволожском найден скелет неустановленного мужчины, а в Выборгском районе обнаружены череп и останки конечностей.

2 дня подряд жители 47-ого региона находили скелетированные останки. Они находились во Всеволожском и Выборгском районах города. Об этом стало известно Piter.TV.

Так, вечером во вторник, 25 июля, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в лесном массиве у деревне Кискелово обнаружен скелетированный труп неустановленного мужчины. По прибытии установлено, что в болотистой местности действительно находятся скелетированные останки, но опознать погибшего не представляется возможным. С места происшествия изъяты одежда и обувь, кости направлены в морг.

На следующий день, 26 июля, в полицию поступило сообщение от 40-летнего мужчины о том, что он обнаружил скелетированные останки человека у озера Глубокое в Выборгском районе. По прибытии оперативников на указанное место было установлено, что на опушке лесного массива находится череп, костные останки туловища, конечностей и куртка зеленая камуфлированного цвета, на рукаве которой имеется шеврон с надписью "Ведомственная охрана Минтранса России Северо-Западный филиал".

Останки направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что поисковики нашли останки красноармейца у финской границы в Ленобласти.

Фото: Piter.TV