В Кондакопшино захоронили останки 28 неизвестных воинов Красной Армии

За текущий год поисковые отряды центра "Дзержинец" нашли останки 59 воинов на территории Петербурга и еще 125 в области.

В пятницу, 8 октября, в пресс-службе администрации Петербурга сообщили, что на воинском кладбище в поселке Кондакопшино прошла торжественно-траурная церемония захоронения останков 28 воинов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Их обнаружили во время "Вахты памяти" в Пушкинском районе отряды "Высота" и "Пулковские высоты" Центра патриотического воспитания молодёжи "Дзержинец".

Губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил, что петербуржцы заняты благородным делом: возвращают из небытия имена защитников Ленинграда. Город, в свою очередь, обеспечивает поисковым оборудованием и дополнительными мерами поощрения участников движения.

В этом году были найдены 59 останков в Петербурге, в Ленинградской области – 125, еще 13 – в Республике Карелия. С 1990 года нашли более 30 тысяч воинов на территории города и области.

Всего в Петербурге действует 54 поисковых отряда, в которые входят 845 человек.

Ранее мы писали, что в Выборгском районе состоялась церемония захоронения останков двух воинов 70-й стрелковой дивизии.

Фото: Смольный