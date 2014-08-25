В Выборгском районе состоялась церемония захоронения останков двух воинов 70-й стрелковой дивизии

Красноармейцы пали в годы Советско-финляндской войны.

В минувшую пятницу в районе поселка Александровка Приморского городского поселения с воинскими почестями предали земле останки красноармейцев, павших в годы Советско-финляндской войны. Здесь же, на братском захоронении №132, в честь подвига бойцов и командиров Красной Армии открыли новый мемориал. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В мероприятии приняли участие ветераны, военнослужащие, представители поисковых отрядов, общественных организаций, правительства Ленобласти, администрации поселения и др.

На мемориале состоялась торжественно-траурная церемония захоронения останков двух воинов 70-й стрелковой дивизии. Присутствующие почтили память павших минутой молчания, возложили венки и цветы к памятнику.

Глава администрации МО "Приморское городское поселение" Евгений Шестаков поблагодарил всех, кто принимал участие в увековечивании погибших героев. Он отметил важность этого общего дела, благодаря которому святая память о военной истории нашей Родины будет передана будущим поколениям.

На сегодняшний день на мемориальных досках братского захоронения №132 увековечены имена 259 человек.

Также в Выборгском районе восстанавливают изуродованное вандалами воинское захоронение.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО