В Ленинградской области росгвардейцы захоронили останки красноармейцев и детей, погибших в годы войны

Останки подняли поисковые отряды "Сосновый Бор", "Горячий снег", "Святой Георгий" и "Линия фронта" в ходе Вахты памяти-2021.

Во вторник, 14 сентября, в Ленинградской области состоялась траурная церемония захоронения останков красноармейцев и местных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, которые были найдены поисковыми отрядами в ходе Вахты памяти-2021.

Среди 55 останков – 5 детских. Специалисты установили, что среди найденых останков был считавшийся пропавшим без вести красноармеец Валуев Алексей Иванович, 1907 года рождения. Он погиб в декабре 1941 года. Церемонии прошли в деревнях Порошки и Лопухинка, где проходили ожесточенные бои в ходе обороны Ленинграда. Военнослужащие бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии отдали павшим воинские почести.

В деревне Новая Буря Лопухинского поселения в период наступления группы немецкой армии "Север" на Ленинград, в 1941 году безжалостно расстреляли мирное население – взрослых и детей. В местах раскопок обнаружено значительное количество стреляных гильз от карабина K-98 Mauzer, состоявшего на вооружении гитлеровской армии.

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Фото: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии