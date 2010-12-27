Выборжане создают художественное панно "Бессмертный полк"

В сентябре начался сбор фотоснимков ветеранов Великой Отечественной войны. Он продлится до 23 ноября.

Жители Выборга и Выборгского района продолжают присылать фотографии для создания художественного панно "Бессмертный полк".

Напомним, в нашем городе одним из центральных мероприятий празднования 75-летия Великой Победы станет торжественная церемония открытия фотопанно "Бессмертный полк".

В сентябре начался сбор фотоснимков ветеранов Великой Отечественной войны. Он продлится до 23 ноября.

Присланные жителями фотографии художники составят таким образом, чтобы получилась большая фотография военных лет.

Панно "Бессмертный полк", как символ народного единения и гражданского долга, планируется разместить в Выборге на пр. Ленина.

"Фотопанно, которое станет результатом наших совместных усилий, соединит в себе историю нашего родного города, нашей страны, историю подвига наших родных и близких, - отметил заместитель главы администрации Николай Шишкин. - Приглашаем каждого из вас внести свою лепту в создание художественного панно, включив своего героя Великой Отечественной войны".

Фото и информацию о ветеране Великой Отечественной войны можно самостоятельно разместить на сайте администрации МО "Выборгский район" в разделе "Бессмертный полк": http://vbglenobl.ru/bp.

Обязательные поля для заполнения: фамилия, имя и фото ветерана, ваше согласие на обработку данных.

Телефон для справок: 8 (81378) 2-00-12 (Городской информационный центр).

Также вы можете обратиться за помощью к специалистам выборгских библиотек, которые помогут внести необходимую информацию о вашем родственнике:

- библиотека А.Аалто (пр. Суворова, газетно-журнальный зал), часы работы: пн-пт с 9.00 до 19.00, сб с 12.00 до 19.00, тел.: 8 (81378) 2-13-42;

- библиотека на ул. Рубежной, д. 18, часы работы: вт-сб с 11.00 до 18.00, тел.: 8 (81378) 2-03-50.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО